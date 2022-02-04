Хазар Ибрагим: Намерены развивать выездное консульское обслуживание

"Мы провели выездное консульское обслуживание в десятках западных и южных городов и штатов, в Чикаго, Техасе, Бостоне и Нью-Йорке, и мы будем расширять сферу нашей деятельности".

"Мы провели выездное консульское обслуживание в десятках западных и южных городов и штатов, в Чикаго, Техасе, Бостоне и Нью-Йорке, и мы будем расширять сферу нашей деятельности".

Об этом Report сказал Чрезвычайный и полномочного посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим.

В рамках второго выездного обслуживания в Нью-Йорке дипломат встретился с соотечественниками и сказал, что в результате деятельности посольства были установлены тесные контакты с членами азербайджанской общины, проживающими в США: "Посольство Азербайджана в Вашингтоне приняло решение проводить выездное консульское обслуживание в различных штатах, чтобы нашим гражданам не приходилось преодолевать большие расстояния и приезжать Вашингтон".

Посол Ибрагим подчеркнул, что готов поддержать соотечественников во всех вопросах: "Несколько дней назад я ездил в Силиконовую долину, где встретил наших инженеров. Я горд встрече с такими талантливыми молодыми ребятами из нашей страны. Мы там оказали нашим гражданам консульские услуги. Продолжим это делать и в будущем, чтобы члены нашей общины в Америке всегда чувствовали заботу посольства, государства и нашего правительства".