Халаф Халафов принимает участие в заседании рабочей группы по Каспию в Москве

Москва. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Москве 30 ноября - 1 декабря проходит внеочередное заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств, передает российское бюро Report.
Азербайджан представлен делегацией во главе с замминистром иностранных дел Халафом Халафовым.
Ранее сообщалось о проведении совещания глав МИД прикаспийских государств 4-5 декабря в Москве для обсуждения вопросов правового статуса Каспийского моря.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил, что "есть рабочие идеи, которые могут позволить нам выйти на уровень саммита".
Namiq HəsənovАвтор новости
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