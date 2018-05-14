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    Халаф Халафов посетит Женеву

    Замминистра примет участие в обсуждении отчета по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора© Report/ Orkhan Azim

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов посетит Женеву. 

    Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, Х.Халафов примет участие в обсуждении отчета по Азербайджану в рамках Универсального периодического обзора на 30-ой сессии Рабочей группы Совета по правам человека в Женеве.

    Доклад по Азербайджану будет обсуждаться 15 мая.

    Отметим, что это уже третий отчет в рамках Универсального периодического обзора.

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