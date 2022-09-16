Халаф Халафов: Армения нарушает режим прекращения огня, чтобы остановить продвижение мирной повестки дня

"Армения нарушает режим прекращения огня, чтобы остановить продвижение мирной повестки дня".

"Армения нарушает режим прекращения огня, чтобы остановить продвижение мирной повестки дня".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов в ходе двусторонних политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Румынии.

Он рассказал о новых политических реалиях, возникших в регионе после Отечественной войны, о восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях. Было отмечено, что Азербайджан выдвинул мирную повестку дня и предпринимает соответствующие шаги для установления мира в регионе, нормализации отношений с Арменией.

С сожалением было отмечено, что армянская сторона, чтобы остановить продвижение мирной повестки дня, препятствовать реализации трехсторонних заявлений, в последнее время последовательно нарушала режим прекращения огня, а 12 сентября совершила вооруженную провокацию на границе двух стран, которая привела к тяжелым последствиям.