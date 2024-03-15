Хакан Фидан: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы

Азербайджан играет роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Азербайджан играет роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на Xl Глобальном Бакинском форуме.

По словам министра, Турция удовлетворена уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

"Азербайджан является восходящей звездой Кавказа и занимает ключевое место в регионе, проводит многочисленные мероприятия, а также играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказал Фидан.