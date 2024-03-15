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Хакан Фидан: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы

Хакан Фидан: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы Азербайджан играет роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 17:12
Хакан Фидан: Азербайджан играет важную роль в энергетической безопасности Европы

Азербайджан играет роль в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на Xl Глобальном Бакинском форуме.

По словам министра, Турция удовлетворена уровнем сотрудничества с Азербайджаном.

"Азербайджан является восходящей звездой Кавказа и занимает ключевое место в регионе, проводит многочисленные мероприятия, а также играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы", - сказал Фидан.

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Версия на английском языке Hakan Fidan: Baku plays an important role in Europe's energy security
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Azərbaycan Cənubi Qafqazın yeni parlayan ulduzudur

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