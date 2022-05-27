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Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева Председатель Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости. Как сообщает Report, информацию об этом распр
Внешняя политика
27 мая 2022 г. 14:32
Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева

Председатель Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить Вам и всему братскому народу Азербайджана теплые поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Независимости Вашей страны.

Мы рады достижениям Азербайджанской Республики за эти годы и выражаем готовность и далее совершенствовать наши двусторонние отношения. Особо хотелось бы отметить Ваши личные заслуги в последовательном улучшении добрососедских отношений между нашими государствами.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Gurbanguly Berdimuhamedow congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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