Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева

Председатель Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!
Имею честь направить Вам и всему братскому народу Азербайджана теплые поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Независимости Вашей страны.
Мы рады достижениям Азербайджанской Республики за эти годы и выражаем готовность и далее совершенствовать наши двусторонние отношения. Особо хотелось бы отметить Ваши личные заслуги в последовательном улучшении добрососедских отношений между нашими государствами.
Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".