Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Ильхама Алиева

Председатель Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости. Как сообщает Report, информацию об этом распр

Председатель Народного совета парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Независимости.



Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить Вам и всему братскому народу Азербайджана теплые поздравления и добрые пожелания по случаю Дня Независимости Вашей страны.

Мы рады достижениям Азербайджанской Республики за эти годы и выражаем готовность и далее совершенствовать наши двусторонние отношения. Особо хотелось бы отметить Ваши личные заслуги в последовательном улучшении добрососедских отношений между нашими государствами.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания".