Гурбангулы Бердымухамедов поздравил президента Ильхама Алиева

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично имею честь направить Вам и в Вашем лице всему братскому народу Азербайджана сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

С большим удовлетворением хотел бы отметить, что в настоящее время туркмено-азербайджанские отношения, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, приобретают все более динамичный и поступательный характер, их отличают большое взаимное доверие, равноправие и открытость.

Я с особой теплотой вспоминаю нашу недавнюю встречу в Вашей замечательной стране в марте нынешнего года. Тогда в ходе открытых и доверительных переговоров были подтверждены обоюдное стремление и готовность к неуклонному расширению многопланового взаимодействия между нашими странами.

Твердо убежден, что плодотворное сотрудничество, установленное в политическом, торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и в других направлениях, нашими совместными усилиями будет и далее развиваться и крепнуть во благо наших братских народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, искренне желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания".