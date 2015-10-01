​Губернатор Петербурга: Азербайджанская диаспора оказала помощь в установке памятника ленинградским блокадникам

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская диаспора профинансировала установку памятника ленинградским блокадникам на Пискаревском мемориальном кладбище.

Как сообщает Report, об этом заявил находящийся с визитом в Баку губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на встрече c ветеранами-блокадниками Ленинграда, проживающими в Азербайджане.

"Блокадники совершили великий подвиг. Я чрезвычайно ценю тот факт, что во всех делах нам помогает азербайджанская диаспора, которая профинансировала установку памятника детям блокады на Пискаревском мемориальном кладбище", - заявил Г.Полтавченко.

Он также указал, что Баку для него как родной город, так как он родился здесь и приезжал сюда неоднократно. По его словам, Санкт-Петербург является интернациональным городом, который "с удовольствием принимает всех, кто приезжает сюда с добром".

В свою очередь посол России в Азербайджане Владимир Дорохин подчеркнул, что проживающие в Азербайджане блокадники Ленинграда с 2005 года объединились в соответствующую организацию, цель которой - "доносить правду о Великой Отечественной и работать во благо укрепления российско-азербайджанских отношений".