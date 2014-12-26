Гарибашвили: Грузия очень ценит отношения с Азербайджаном

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Грузия очень ценит отношения с Азербайджаном". Как сообщает Report со ссылкой на газету "Тбилисская неделя", об этом сегодня на брифинге заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Мы очень дорожим этой страной, так как Азербайджан наш стратегический партнер и мы осуществляем совместно много важных и значительных проектов", - подчеркнул он.

Также по словам И.Гарибашвили, правительство Грузии и SOCAR намерены особо отметить начало проекта "Шах Дениз-2" на грузинской территории. Вопрос об этом обсуждался накануне в ходе встречи И.Гарибашвили с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

"Это очень значительный проект, который стоит 45 млрд. долларов, и из них работы на 2 млрд. будут проведены в Грузии", - отметил премьер.