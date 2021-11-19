Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается

"Один из основных вопросов, который мы обсуждаем с Азербайджаном и Арменией, связан с делимитацией и демаркацией границ. Между двумя странами недавно произошли серьезные столкновения. Но мы ни на секунду не останавливали работу, связанную с границами".

"Один из основных вопросов, который мы обсуждаем с Азербайджаном и Арменией, связан с делимитацией и демаркацией границ. Между двумя странами недавно произошли серьезные столкновения. Но мы ни на секунду не останавливали работу, связанную с границами".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время выступления в парламенте.

По его словам, ведется постоянная работа по определению границ, осуществляется обмен информацией: "Мы обязательно вернемся к этому вопросу, и деятельность соответствующих комиссий войдет в интенсивную фазу".