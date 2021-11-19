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Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается

Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается "Один из основных вопросов, который мы обсуждаем с Азербайджаном и Арменией, связан с делимитацией и демаркацией границ. Между двумя странами недавно произошли серьезные столкновения. Но мы ни на секунду не останавливали работу, связанную с границами".
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 16:20
Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается
Давид Залкалиани
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"Один из основных вопросов, который мы обсуждаем с Азербайджаном и Арменией, связан с делимитацией и демаркацией границ. Между двумя странами недавно произошли серьезные столкновения. Но мы ни на секунду не останавливали работу, связанную с границами".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани во время выступления в парламенте.

По его словам, ведется постоянная работа по определению границ, осуществляется обмен информацией: "Мы обязательно вернемся к этому вопросу, и деятельность соответствующих комиссий войдет в интенсивную фазу".

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Версия на английском языке Minister: “Georgia-Azerbaijan border talks will enter an intensive phase”
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Gürcüstan-Azərbaycan sərhəd danışıqları intensiv fazaya daxil olacaq”

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