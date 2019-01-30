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    Гражданин Украины попросил прощения у Азербайджанского государства и народа

    © Report

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Обратившись с письмом в министерство иностранных дел Азербайджана, гражданин Украины Константин Андриюк попросил исключить его имя из "Списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана". 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД. 

    К.Андриюк, заявивший, что уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в рамках международно признанных границ, также подчеркнул, что впредь воздержится от незаконных визитов на оккупированные территории Азербайджана. 

    Он в то же время попросил разрешения для совершения в дальнейшем визита в нашу страну. 

    Обращение К.Андриюка рассмотрели в соответствующем порядке и приняли решение исключить его имя из "Списка нежелательных лиц". 

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