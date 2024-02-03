Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе

Гражданин Чехии задержан азербайджанской стороной на границе с Арменией.
Как сообщает Report cо ссылкой на осведомленный источник, гражданин Чехии проник на территорию Азербайджана, миновав заминированную с армянской стороны зону.
Соответствующая информация была направлена в консульство Чехии в Азербайджане.
В настоящее время ведется разбирательство и устанавливается его личность.
В последнее время представители ряда европейских стран, особенно Франции, достаточно часто посещают армяно-азербайджанскую границу.
Так, 2 февраля бригадный генерал Национальной жандармерии Франции Уильям Де Мейер посетил место дислокации гражданской миссии ЕС в Армении, где ознакомился с ситуацией на армяно-азербайджанской границе.
Все это может свидетельствовать о ведении разведки на данной территории со стороны европейских структур.