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Граждане Азербайджана могут переводить пожертвования в Турцию без уплаты комиссии

Граждане Азербайджана могут переводить пожертвования в Турцию без уплаты комиссии Граждане Азербайджана могут оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, отправив пожертвования на счета турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 17:49
Граждане Азербайджана могут переводить пожертвования в Турцию без уплаты комиссии

Граждане Азербайджана могут оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, отправив пожертвования на счета турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

Report предоставляет реквизиты счетов, на которые граждане могут переводить пожертвования без уплаты комиссии:

Hesap Adı: T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Alıcı Banka: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

Alıcı Şube: ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05

EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06

Banka Swift Kod No: TCZBTR2A

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan vətəndaşları zəlzələdən zərərçəkənlərə komissiya tutulmadan yardım edə bilər

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