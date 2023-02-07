Граждане Азербайджана могут переводить пожертвования в Турцию без уплаты комиссии

Граждане Азербайджана могут переводить пожертвования в Турцию без уплаты комиссии

Граждане Азербайджана могут оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, отправив пожертвования на счета турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD).

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Граждане Азербайджана могут оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Турции, отправив пожертвования на счета турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD). Report предоставляет реквизиты счетов, на которые граждане могут переводить пожертвования без уплаты комиссии: Hesap Adı: T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Alıcı Banka: T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Alıcı Şube: ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ TL: TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04 USD: TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05 EURO: TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06 Banka Swift Kod No: TCZBTR2A Подпишитесь на наш Telegram канал