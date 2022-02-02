Госсекретарь Великобритании назвал переговоры с Азербайджаном важными

Госсекретарь Великобритании по Европе Крис Хитон-Харрис назвал продуктивным телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Госсекретарь Великобритании по Европе Крис Хитон-Харрис назвал продуктивным телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом К. Хитон-Харрис написал на своей странице в Twitter .

"Отличный телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Состоялись важные обсуждения по Украине, укреплению региональной безопасности и партнерства между Великобританией и Азербайджаном, поскольку мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений в 2022 году", - сказал госсекретарь Великобритании по европейским делам.