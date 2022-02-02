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Госсекретарь Великобритании назвал переговоры с Азербайджаном важными

Госсекретарь Великобритании назвал переговоры с Азербайджаном важными Госсекретарь Великобритании по Европе Крис Хитон-Харрис назвал продуктивным телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Внешняя политика
2 февраля 2022 г. 08:57
Госсекретарь Великобритании назвал переговоры с Азербайджаном важными

Госсекретарь Великобритании по Европе Крис Хитон-Харрис назвал продуктивным телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает Report, об этом К. Хитон-Харрис написал на своей странице в Twitter.

"Отличный телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Состоялись важные обсуждения по Украине, укреплению региональной безопасности и партнерства между Великобританией и Азербайджаном, поскольку мы отмечаем 30-летие дипломатических отношений в 2022 году", - сказал госсекретарь Великобритании по европейским делам.

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Версия на английском языке Chris Heaton-Harris calls negotiations with Azerbaijan important
Версия на азербайджанском языке Britaniyanın dövlət naziri Azərbaycanla müzakirələri mühüm adlandırıb

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