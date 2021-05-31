О нас
Report Georgia
Аудио новости

Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в понедельник провели телефонную беседу и обсудили приграничную ситуацию на армянo-азербайджанской границе, а также пути ее разрешения.
Внешняя политика
31 мая 2021 г. 13:53
Главы Минобороны России и Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Главы Минобороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян сегодня провели телефонную беседу и обсудили приграничную ситуацию на армянo-азербайджанской границе, а также пути ее разрешения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

"Главы оборонных ведомств двух стратегических союзников обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и направленные на ее разрешение пути реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи в Москве на прошлой неделе", - отмечается в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Russia, Armenia discuss situation on Armenian-Azerbaijani border

Экслюзивные новости

Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
Солдат пенитенциарной службы покончил жизнь самоубийством
31 мая 2021 г. 11:13
Киевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
ФотоКиевская полиция задержала сбежавшего из суда азербайджанца
30 мая 2021 г. 16:16
Мамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
ФотоМамед Эмин Расулзаде был в Тбилиси за 3 года до провозглашения АДР - ФОТО
27 мая 2021 г. 14:01
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Турецкий министр посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана
27 мая 2021 г. 11:39
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
Назначен новый резидент-координатор ООН в Азербайджане
26 мая 2021 г. 14:46
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
Губернатор Полтавской области: Мы очень ценим отношение Азербайджана к Украине
26 мая 2021 г. 10:00
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
Губернатор Полтавской области: Мы не можем забыть трагические события в Ходжалы - ВИДЕО
25 мая 2021 г. 10:26
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi