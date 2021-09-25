Главы МИД ряда стран отметили успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главами МИД Чада и Венесуэлы Махаматом Зене Шерифом и Феликсом Пласенсией.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главами МИД Чада и Венесуэлы Махаматом Зене Шерифом и Феликсом Пласенсией.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны, министры выразили удовлетворение успешным развитием двухсторонних связей.

Участники встречи подчеркнули, что сотрудничество в рамках многосторонних платформ, вроде Движения неприсоединения и ООН, опирается на успешные двухсторонние отношения.

В ходе встречи была также обсуждена подготовка к 60-летию Движения неприсоединения, которое пройдет в Белграде.

Министры отметили успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и выразили одобрение инициативе президента Ильхама Алиева, связанной с борьбой против коронавируса.

Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также обсудили другие региональные и международные вопросы.