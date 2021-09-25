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Главы МИД ряда стран отметили успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения

Главы МИД ряда стран отметили успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главами МИД Чада и Венесуэлы Махаматом Зене Шерифом и Феликсом Пласенсией.
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 23:03
Главы МИД ряда стран отметили успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения
Феликс Пласенсия и Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с главами МИД Чада и Венесуэлы Махаматом Зене Шерифом и Феликсом Пласенсией.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство страны, министры выразили удовлетворение успешным развитием двухсторонних связей.

Участники встречи подчеркнули, что сотрудничество в рамках многосторонних платформ, вроде Движения неприсоединения и ООН, опирается на успешные двухсторонние отношения.

В ходе встречи была также обсуждена подготовка к 60-летию Движения неприсоединения, которое пройдет в Белграде.

Министры отметили успешное председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и выразили одобрение инициативе президента Ильхама Алиева, связанной с борьбой против коронавируса.

Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, а также обсудили другие региональные и международные вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN rəhbərləri: "Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi təqdirəlayiqdir"

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