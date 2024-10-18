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Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле

Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан на полях заседания регионального консультативного формата “3+3” в Стамбуле провели встречу.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 16:55
Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле

Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели встречу на "полях" заседания регионального консультативного формата “3+3” в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

Согласно информации ведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества, вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Кроме этого, министры обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе, а также вызовы глобальной безопасности.

Байрамов, комментируя встречу, написал в соцсетях, что на ней подтвердил важность использования существующих возможностей для расширения сотрудничества в различных региональных форматах и организациях.

Глава МИД Азербайджана также проинформировал своего турецкого коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сохраняющихся вызовах и других вопросах.

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Версия на английском языке Foreign ministers of Azerbaijan and Türkiye discuss regional cooperation

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