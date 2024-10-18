Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в Стамбуле
Главы МИД Азербайджана и Турции провели встречу в СтамбулеГлавы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан на полях заседания регионального консультативного формата “3+3” в Стамбуле провели встречу.
Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Хакан Фидан провели встречу на "полях" заседания регионального консультативного формата “3+3” в Стамбуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.
Согласно информации ведомства, главы внешнеполитических ведомств обсудили перспективы регионального и международного сотрудничества, вопросы, вытекающие из союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией.
Кроме этого, министры обсудили постконфликтную ситуацию на Южном Кавказе, а также вызовы глобальной безопасности.
Байрамов, комментируя встречу, написал в соцсетях, что на ней подтвердил важность использования существующих возможностей для расширения сотрудничества в различных региональных форматах и организациях.
Глава МИД Азербайджана также проинформировал своего турецкого коллегу о постконфликтной ситуации в регионе, текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сохраняющихся вызовах и других вопросах.
Delighted to have comprehensive discussion with my brother @HakanFidan, Minister of Foreign Affairs of the Republic of #Türkiye.
Reiterated importance of utilizing existing opportunities to enhance cooperation in various regional formats and organizations.