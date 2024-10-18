Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azrbaycan XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.
"Ceyhun Bayramov İstanbulda “3+3” regional platformasının nazirlər toplantısında iştirak edir", - deyə qeyd edilib.
Happening now: Foreign Minister of the Republic of— MFA Azerbaijan (@AzerbaijanMFA)
#Azerbaijan @Bayramov_Jeyhunattends the meeting of the “3+3” regional consultative format that is just commenced in #Istanbul, #Türkiye. pic.twitter.com/qRJ6qThDrs October 18, 2024