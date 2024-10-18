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Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşüb.
Xarici siyasət
18 Oktyabr , 2024 13:17
Ceyhun Bayramov Hakan Fidanla görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azrbaycan XİN-in "X" hesabında paylaşım edilib.

"Ceyhun Bayramov İstanbulda “3+3” regional platformasının nazirlər toplantısında iştirak edir", - deyə qeyd edilib.

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