Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений

2 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

2 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений.

Стороны также обсудили деятельность рабочей группы по реализации трехсторонних заявлений, в том числе по открытию транспортных коммуникаций.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также отметили важность развития платформы сотрудничества в формате 3+3.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.