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Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений

Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений 2 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
2 ноября 2021 г. 18:44
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений

2 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня двусторонних отношений.

Стороны также обсудили деятельность рабочей группы по реализации трехсторонних заявлений, в том числе по открытию транспортных коммуникаций.

Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, министры также отметили важность развития платформы сотрудничества в формате 3+3.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian FMs mull implementing trilateral statements
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya XİN başçıları üçtərəfli bəyanatların icrasını müzakirə ediblər

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