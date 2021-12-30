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Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений

Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской федерации Сергеем Лавровым.
Внешняя политика
30 декабря 2021 г. 19:31
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, министры обменялись мнениями относительно региональной ситуации и реализации трехсторонних заявлений.

Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в регионе, в том числе состоявшееся в Москве учредительное заседание механизма региональных консультаций «3+3», а также встречу представителей азербайджанской и армянской общественности.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani, Russian FMs discuss implementation of trilateral statements
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirləri üçtərəfli bəyanatların icrasını müzakirə ediblər

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