Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию трехсторонних заявлений

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской федерации Сергеем Лавровым.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, министры обменялись мнениями относительно региональной ситуации и реализации трехсторонних заявлений.

Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в регионе, в том числе состоявшееся в Москве учредительное заседание механизма региональных консультаций «3+3», а также встречу представителей азербайджанской и армянской общественности.

Министры также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и другие темы, представляющие взаимный интерес.