Главы МИД Азербайджана и России обсудили нагорно-карабахское урегулирование - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "В целом я могу оценить положительно. Есть вопросы, которые требуют решения своего нахождения, но с доброй волей мы эти вопросы обговорили и договорились находить общие точки соприкосновения". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на брифинге по итогам встречи с российским коллегой.

"Сегодня мы продолжили консультации между МИД Азербайджана и России. В первую очередь, конечно, мы обсуждали роль России в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. У меня была в Москве встреча, были очень интенсивные, предметные переговоры. Обсуждали конкретные вопросы, по которым сегодня невозможно найти развязки. Сегодня с Лавровым в преддверии его визита в Ереван обсуждали эти развязки, которые могут помочь выйти из ситуации", - заявил Э. Мамедъяров.

Также, по его словам, в ходе встречи стороны обсудили проект Север-Юг, межпарламентское сотрудничество.

"У нас много площадок, на которых и Азербайджан, и Россия соприкасаются. По всем повесткам дня консультируемся в рамках международных институтов", - отметил глава МИД Азербайджана.

Также, по его словам, стороны обменялись мнениями по правовому статусу Каспия.

Отметим, что по итогам встречи главы МИД приняли участие в церемонии гашения и обмена памятными конвертами, посвященными 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Россией.

*** 12:19

В Баку проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова с находящимся с визитом в столице главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Report, в ходе встречи министры обсудят актуальные вопросы азербайджанско-российских отношений, а также региональные вопросы, в том числе текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

Позже встреча продолжится в расширенном составе.