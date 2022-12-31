Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили реализуемые проекты в экономической, торговой и транспортной сферах

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдоллахияном.

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдоллахияном.

Как сообщили "Report" в МИД Азербайджана, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в частности, проекты, реализуемые в рамках достигнутых соглашений в экономической, торговой и транспортной сферах.

Кроме того, в связи с назначением с иранской стороны нового сопредседателя ”Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах" было выражено намерение усилить работу данной комиссии.

Стороны также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, а также более широкие региональные вопросы.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.