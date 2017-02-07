Глава украинской делегации: Считаю поведение армян в ПАСЕ давлением на меня

Киев. 7 февраля. REPORT.AZ/ Народный депутат Украины, глава комитета ПАСЕ по вопросам культуры, науки, образования и медиа Владимир Арьев прокомментировал давление на него со стороны армянской делегации в ПАСЕ в связи с его позицией относительно Нагорного Карабаха.

Как заявил украинскому бюро Report В.Арьев, то давление, которое на него оказывалось, не было в рамках стандартов ПАСЕ.

"После того как они пытались на меня давить, я довольно жестко ответил на это. Потом было предложение, которое я получил от нашего посла в ПАСЕ от армянской стороны, чтобы прекратить такой "обмен любезностями". И я согласился. Я думаю нужно прекращать этот конфликт. Личное давление на докладчика не приветствуется, даже если делегация не согласна с его позицией. На данный момент этот вопрос уже закрыт, я думаю армянская делегация поняла, что подобное поведение не является достойным ПАСЕ", - заявил В.Арьев.

Касаясь давления на него со стороны армян, используя информацию о его азербайджанских предках, В.Арьев заявил, что считает это преследованием по национальному признаку.