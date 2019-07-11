Глава Татарстана посетит Азербайджан в октябре

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов планирует в октябре рабочую поездку в Азербайджан для обсуждения вопросов расширения экономического взаимодействия. Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила официальный представитель его пресс-службы Лилия Галимова.

"На сегодняшний день внешнеторговый оборот Татарстана с Азербайджаном составляет $58 млн. Это очень мало - в лучшие времена наших взаимоотношений показатель достигал $200 млн. Договорились о том, что развитие сотрудничества обсудят во время визита президента Минниханова в Баку. Он запланирован на вторую половину октября", – пояснила Галимова.