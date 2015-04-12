​Глава Республики Татарстан посетит с визитом Азербайджан

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Временно исполняющий обязанности президента Республики Татарстан Рустам Минниханов посетит с рабочим визитом Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на "Тaтap-инфopм", ожидается, в рамках визита Минниханов встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и запустит конвейер по сборке грузовых автомобилей "КАМАЗ" на Гянджинском автомобильном заводе.

Отметим, что в Азербайджане в ближайшее время начнет работу конвейер по сбору грузовиков "Камаз". Ожидается, что Рустам Минниханов лично приедет в Азербайджан, чтобы запустить производство и встретится с президентом страны Ильхамом Алиевым.

В феврале этого года между производственным объединением "Гянджинский автомобильный завод" и ОАО "Камаз" было подписано соглашение на сборку и реализацию грузовиков "Камаз" в Азербайджане и других странах.