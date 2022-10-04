Глава МИД: Взаимные инвестиции не соответствуют потенциалу Азербайджана и Саудовской Аравии

Наш товарооборот низкий, взаимные инвестиции также не соответствуют экономическому потенциалу обеих стран.

Товарооборот между Азербайджаном и Саудовской Аравией достаточно низкий, взаимные инвестиции также не соответствуют экономическому потенциалу двух стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия Фейсал бин Фархан Аль Сауд 4 октября на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр отметил, что между двумя странами очень крепкие дружеские отношения: "Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем друг друга на протяжении десятилетий. Это позиция руководства нашей страны".