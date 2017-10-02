Глава МИД Украины обсудит в Баку подготовку мероприятий на уровне глав государств

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибудет сегодня в Азербайджан с официальным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Украины, в ходе визита 2-3 октября глава МИД Украины проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, встречи с высшим руководством государства, а также с представителями украинской общины.

По сообщению МИД Украины, целью визита является подготовка мероприятий на уровне глав государств и обсуждение перспективных направлений азербайджано-украинского сотрудничества.