Глава МИД Швеции предложила организовать встречу представительниц азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем предложила организовать встречу женщин - представительниц азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха в рамках мер по построению доверия между сторонами конфликта. Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по итогам встречи с главой МИД Швеции.

Э. Мамедъяров отметил, что азербайджанская сторона поддержала это предложение. Он подчеркнул, что рано или поздно встречи с общинами должны быть организованы.

Э. Мамедъяров заявил, что в ходе встречи с шведской коллегой обсуждался вопрос нагорно-карабахского урегулирования и министр довел позицию Азербайджана по этому вопросу.