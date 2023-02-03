Глава МИД проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии о ситуации на Лачынской дороге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном для продвижения мирной повестки дня, в

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном для продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, подрывающих этот процесс.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов, комментируя провокации в связи с Лачынской дорогой, вызвавшие справедливый протест представителей азербайджанского гражданского общества, заявил, что необоснованные претензии армянской стороны в связи с событиями направлены на введение международного сообщества в заблуждение. Министр также проинформировал о проводимых в регионе восстановительных и строительных работах.