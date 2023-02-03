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Глава МИД проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии о ситуации на Лачынской дороге

Глава МИД проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии о ситуации на Лачынской дороге Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном для продвижения мирной повестки дня, в
Внешняя политика
3 февраля 2023 г. 15:19
Глава МИД проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии о ситуации на Лачынской дороге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проинформировал министра иностранных дел и торговли Венгрии Петера Сиярто о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, шагах, предпринятых Азербайджаном для продвижения мирной повестки дня, военно-политических провокациях Армении, подрывающих этот процесс.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов, комментируя провокации в связи с Лачынской дорогой, вызвавшие справедливый протест представителей азербайджанского гражданского общества, заявил, что необоснованные претензии армянской стороны в связи с событиями направлены на введение международного сообщества в заблуждение. Министр также проинформировал о проводимых в регионе восстановительных и строительных работах.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM informs his Hungarian counterpart about situation on Lachin Road
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı Laçın yolundakı durum barədə Macarıstanın xarici işlər və ticarət nazirini məlumatlandırıb

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