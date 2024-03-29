Глава МИД: Попытки вмешательства в регион извне препятствуют миру

Ряд шагов, создающих новые вызовы в направлении продвижения мирного процесса, в том числе попытки вмешательства в регион государств, расположенных вдали от него, препятствуют мирному процессу.

Ряд шагов, создающих новые вызовы в направлении продвижения мирного процесса, в том числе попытки вмешательства в регион государств, расположенных вдали от него, препятствуют мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России Павлом Князевым.

Министр изложил позицию Азербайджана в связи с организацией совместной конференции ЕС-Армения-США, которая состоится 5 апреля этого года, в столь непрозрачной и неинклюзивной обстановке. Он выразил обеспокоенность тем, что подобные инициативы могут сподвигнуть на новые провокации Армению, в которой преобладают реваншистские настроения.