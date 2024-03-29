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Глава МИД: Попытки вмешательства в регион извне препятствуют миру

Глава МИД: Попытки вмешательства в регион извне препятствуют миру Ряд шагов, создающих новые вызовы в направлении продвижения мирного процесса, в том числе попытки вмешательства в регион государств, расположенных вдали от него, препятствуют мирному процессу.
Внешняя политика
29 марта 2024 г. 18:16
Глава МИД: Попытки вмешательства в регион извне препятствуют миру

Ряд шагов, создающих новые вызовы в направлении продвижения мирного процесса, в том числе попытки вмешательства в регион государств, расположенных вдали от него, препятствуют мирному процессу.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с послом по особым поручениям Министерства иностранных дел России Павлом Князевым.

Министр изложил позицию Азербайджана в связи с организацией совместной конференции ЕС-Армения-США, которая состоится 5 апреля этого года, в столь непрозрачной и неинклюзивной обстановке. Он выразил обеспокоенность тем, что подобные инициативы могут сподвигнуть на новые провокации Армению, в которой преобладают реваншистские настроения.

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Версия на английском языке Foreign Minister: Attempts of external interference in region hinder peace
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Regiondan uzaq dövlətlərin öz birtərəfli mövqelərini bölgəyə proyeksiya etmək cəhdləri sülhə mane olur

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