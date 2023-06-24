Глава МИД озвучил условие Азербайджана для возобновления движения по Лачынской дороге

24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

24 июня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с главой представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, ситуация вокруг Лачынской дороги, а также деятельность МККК в азербайджанском городе Ханкенди.

Говоря о деятельности погранично-пропускного пункта "Лачын", министр Джейхун Байрамов отметил, что с самого открытия пункта были созданы соответствующие условия для прозрачного, безопасного и регулярного прохода в обоих направлениях граждан армянской национальности на ежедневной основе, а с 23 апреля обеспечен проезд сотен граждан армянской национальности. Армения, не сумевшая смириться с нормальной коммуникацией между гражданами армянской национальности и нашими пограничниками, обстреляла 15 июня пункт пропуска, что затруднило безопасный проезд через ППП "Лачын".

Было доведено до сведения, что азербайджанская сторона принимает соответствующие меры по расследованию этого нападения Армении, воспрепятствовавшего безопасному проезду через ППП. Было подчеркнуто, что необходимо дать азербайджанской стороне гарантию, что подобные провокации со стороны Армении не повторятся в будущем.

Отмечено, что помимо принятия указанных необходимых мер, азербайджанская сторона готова обеспечить пропуск жителей армянской национальности через пограничный пункт в медицинских целях и поставку необходимых медикаментов посредством МККК.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.