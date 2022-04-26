Глава МИД обсудил с заместителем помощника госсекретаря США нормализацию отношений с Арменией

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрику Олсон.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрику Олсон.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, во встрече также принял участие старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений, текущей ситуации в регионе, предпринимаемых шагах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также была обсуждена ситуация в Украине, другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.