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    Глава МИД Молдовы: Конфликты в ОБСЕ должны решаться в соответствии с уважением принципа территориальной целостности

    Наталья Герман призвала активизировать усилия для урегулирования приднестровского конфликта

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Все конфликты в Молдове, Украине, Грузии и Азербайджане должны быть решены в соответствии с уважением принципа территориальной целостности и суверенитета этих стран".

    Как сообщает Report, об этом сказала глава МИД Молдовы Наталья Герман на заседании Совета министров ОБСЕ в Белграде.

    По ее словам, Молдова придает большое значение урегулированию конфликта в Украине, предоставив организации специалистов для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Она также призвала активизировать усилия для урегулирования приднестровского конфликта.

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