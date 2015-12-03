Глава МИД Молдовы: Конфликты в ОБСЕ должны решаться в соответствии с уважением принципа территориальной целостности

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ "Все конфликты в Молдове, Украине, Грузии и Азербайджане должны быть решены в соответствии с уважением принципа территориальной целостности и суверенитета этих стран".

Как сообщает Report, об этом сказала глава МИД Молдовы Наталья Герман на заседании Совета министров ОБСЕ в Белграде.

По ее словам, Молдова придает большое значение урегулированию конфликта в Украине, предоставив организации специалистов для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Она также призвала активизировать усилия для урегулирования приднестровского конфликта.