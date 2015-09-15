Глава МИД: Международное сообщество принимает обновленные Мадридские принципы как путь поэтапного разрешения конфликта

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял докладчика по нагорно-карабахскому конфликту Политического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Роберта Уолтера.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, отметивший на встрече о переговорном процессе по армяно-азербайджанскому конфликту Э.Мамедъяров заявил, что преобладание Вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях является главным препятствием, мешающим процессу урегулирования конфликта.

По словам министра, вывод Вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий послужит возвращению беженцев и вынужденных переселенцев, восстановлению коммуникаций, возникновению доверия и воцарению мира и безопасности в регионе. Э.Мамедъяров довел до внимания, что против этого выступает лишь Армения.

Напомнив о перечислении указанных моментов в обновленных Мадридских принципах, министр подчеркнул, что международное сообщество считает возможным урегулирование конфликта путем его поэтапного разрешения.

Министр также заявил, что изменение демографического состава на оккупированных азербайджанских территориях и размещение здесь части сирийских беженцев армянского происхождения является грубым нарушением Арменией Женевских Конвенций и обязательств, взятых на себя на основе дополнительных протоколов. Э.Мамедъяров заявил, что данный вопрос будет постоянно подниматься перед международными организациями и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

На встрече также состоялся обмен мнениями по иным аспектам процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.