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Глава МИД: Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе

Глава МИД: Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе "Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе”.
Внешняя политика
29 марта 2022 г. 19:12
Глава МИД: Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе

"Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, ситуация в регионе стала главной темой его сегодняшней встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном: “В ходе беседы мы обсудили ситуацию в Украине, угрозы для региональной безопасности и безопасности Европы. Наша общая позиция заключается в том, чтобы минимизировать угрозу для региона”.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Gürcüstan Cənubi Qafqazda dinc və sabit inkişafın tərəfdarıdır”

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