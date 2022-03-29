Глава МИД: Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе

"Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе”.

"Грузия выступает за мирное и стабильное развитие на Южном Кавказе”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, ситуация в регионе стала главной темой его сегодняшней встречи с армянским коллегой Араратом Мирзояном: “В ходе беседы мы обсудили ситуацию в Украине, угрозы для региональной безопасности и безопасности Европы. Наша общая позиция заключается в том, чтобы минимизировать угрозу для региона”.