Глава МИД Германии призвал обеспечить доступ мониторинговым миссиям СЕ в зоны неурегулированных конфликтов

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал обеспечить доступ мониторинговым миссиям Совета Европы в зоны неурегулированных конфликтов на пространстве организации. Как сообщает Report, об этом Штайнмайер заявил в ходе выступления на пленарной сессии ПАСЕ сегодня в Страсбурге.

"Необходимо обеспечить доступ в такие точки конфликтов как Крым, Нагорный Карабах, Приднестровье, Абхазию и Южную Осетию. На нашем континенте не должно быть "темных дыр"", - заявил Штайнмайер.

Напомним, ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд на осенней сессии ПАСЕ заявил о необходимости визита мониторинговых миссий в зоны конфликтов.

Глава МИД Германии также отметил важность роли Совета Европы и ПАСЕ особенно в период разрастающихся конфликтов и роста напряженности.

Он подчеркнул недопустимость разрастания существующих конфликтов и возникновения новых, затронув ситуацию в Украине: "Кто бы мог представить, что в начале 21 века, страна в центре Европы может утратить территориальную целостность в разрез с международным правом?!", - заявил глава МИД.