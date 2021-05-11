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Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи трагедией в казанской школе

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи трагедией в казанской школе "Сейчас во время наших обсуждений поступила информация, что в Казани произошла ужасная трагедия. В результате стрельбы погибли люди. Ужасно, что это произошло в школе. Когда это смерть детей, то боль неимоверная. Хочу выразить соболезнования всем коллегам
Внешняя политика
11 мая 2021 г. 12:56
Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования в связи трагедией в казанской школе
Джейхун Байрамов

"Сейчас во время наших обсуждений поступила информация, что в Казани произошла ужасная трагедия. В результате стрельбы погибли люди. Ужасно, что это произошло в школе. Когда это смерть детей, то боль неимоверная. Хочу выразить соболезнования всем коллегам и членам российской делегации, которые находятся в Баку".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы еще раз осуждаем проявления террора, это говорит о том, что все должны объединиться в борьбе с этой чумой", - заявил глава МИД Азербайджана.

Далее все присутсвующие почтили минутой молчания память погибших при инциденте в казанской школе.

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