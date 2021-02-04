Глава МИД Азербайджана встретился с председателем турецкого фонда "Маариф"

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с председателем турецкого Фонда "Маариф" Биролом Акгюном.

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с председателем турецкого фонда "Маариф" Биролом Акгюном.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Дж.Байрамов высоко оценил тесные дружеские связи между Азербайджаном и Турцией. Министр отметил, что Турция всегда была рядом с Азербайджаном в судьбоносные моменты, отметив моральную поддержку, оказанную Турцией в 44-дневной Отечественной войне. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в период, представляющий исключительную историческую значимость для Азербайджана, азербайджано-турецкое единство и братство проявилось не на словах, а на деле, что лишний раз подтвердило принцип "одна нация - два государства".

Б.Акгюн выразил признательность за оказанный ему теплый прием. Было отмечено, что весть о победе Азербайджана была с большой радостью встречена в Турции. Б.Акгюн пожелал упокоения душ шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Родины. По словам турецкого гостя, дружественные отношения между лидерами Азербайджана и Турции внесли существенный вклад в развитие двусторонних отношений.

Стороны отметили важность дальнейшего развития двустороннего сотрудничества во всех областях.