Джейхун Байрамов: Целенаправленные провокации Армении носят систематический характер

Целенаправленные провокации и препятствия процессу нормализации Армении носят систематический характер
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Джейхун Байрамов предоставил противоположной стороне информацию о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской границы и обозначил серьезную обеспокоенность Азербайджана сложившейся ситуацией. Было подчеркнуто, что целенаправленные провокации и препятствия процессу нормализации армянской стороны носят систематический характер, и во время последних провокаций погибли 79 азербайджанских военнослужащих.
Министр сообщил, что Азербайджан всегда поддерживает нормы и принципы международного права, суверенитет и территориальную целостность государств и на протяжении последних 30 лет поддерживал разрешение бывшего конфликта на основе этих принципов. Было отмечено, что Азербайджан не заинтересован в эскалации ситуации в то время, когда сам проводит восстановительные работы в регионе и осуществляет крупные инвестиции, возвращая вынужденных переселенцев в свои дома, и является стороной, продвигающей процесс нормализации с Арменией.
Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли выразила обеспокоенность напряженностью в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня. Было подчеркнуто, что важно обеспечить стабильность и продолжить процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Была обозначена важность усилий по разминированию.