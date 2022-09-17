Джейхун Байрамов: Целенаправленные провокации Армении носят систематический характер

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и главой МИД Канады Мелани Джоли.

Целенаправленные провокации и препятствия процессу нормализации Армении носят систематический характер

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с канадской коллегой Мелани Джоли.

Джейхун Байрамов предоставил противоположной стороне информацию о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской границы и обозначил серьезную обеспокоенность Азербайджана сложившейся ситуацией. Было подчеркнуто, что целенаправленные провокации и препятствия процессу нормализации армянской стороны носят систематический характер, и во время последних провокаций погибли 79 азербайджанских военнослужащих.

Министр сообщил, что Азербайджан всегда поддерживает нормы и принципы международного права, суверенитет и территориальную целостность государств и на протяжении последних 30 лет поддерживал разрешение бывшего конфликта на основе этих принципов. Было отмечено, что Азербайджан не заинтересован в эскалации ситуации в то время, когда сам проводит восстановительные работы в регионе и осуществляет крупные инвестиции, возвращая вынужденных переселенцев в свои дома, и является стороной, продвигающей процесс нормализации с Арменией.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли выразила обеспокоенность напряженностью в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня. Было подчеркнуто, что важно обеспечить стабильность и продолжить процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Была обозначена важность усилий по разминированию.