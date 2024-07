Глава МИД Азербайджана принял посла Пакистана по случаю завершения его дипломатической миссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Пакистана в Азербайджане Билала Хайе по случаю завершения его дипломатической миссии.

Как передает Report, об этом говорится в публикации на странице посольства Пакистана в социальной сети "Х".

"Посол Пакистана в Азербайджане сегодня провел прощальную встречу с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Посол выразил благодарность министру за поддержку и сотрудничество, оказанные во время его дипломатической миссии в Азербайджане", - отмечено в публикации.