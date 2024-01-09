Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану в связи с пожаром в Республиканском перинатальном центре.

Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану в связи с гибелью новорожденных при пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку.

Как передает Report, об этом посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик написал в социальной сети "Х".

"Сердце разрывается в связи с трагическим пожаром в Республиканском перинатальном центре, унесшим жизни четырех младенцев. В это трудное время наши мысли вместе с азербайджанским народом, и мы выражаем искренние соболезнования скорбящим семьям", - говорится в публикации посла.

В результате пожара в Республиканском перинатальном центре в Баку погибли четыре ребенка, три человека отравились дымом.