Глава МИД Азербайджана принял госсекретаря Франции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном Батистом Лемуаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с государственным секретарем Министерства Европы и иностранных дел Франции Жаном Батистом Лемуаном.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу МИД.

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Джейхун Байрамов проинформировал своего собеседника о взглядах азербайджанской стороны на строительство мира и новые возможности сотрудничества в регионе.

Стороны также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.