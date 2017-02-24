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    Глава МИД Азербайджана посетит Россию в марте

    В ходе визита будет обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров совершит визит в Россию в марте. Как сообщает Report, об этом Э. Мамедъяров заявил журналистам на пресс-конференции.

    По его словам, в ходе визита планируются встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, в Кабмине, Госдуме.

    На встречах в Москве будет обсужден вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта. 

    "Понятно, что конфликт не урегулировать за ночь. Но мы должны сдвинуть процесс с мертвой точки", - заявил Мамедъяров.

    В ходе визита глава МИД Азербайджана также выступит с лекцией в дипакадемии МИД России. 

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