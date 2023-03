Глава МИД Азербайджана посетил музей Ясира Арафата

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил музей палестинского лидера Ясира Арафата.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении на странице министерства в Twitter.

"Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил музей Ясира Арафата в рамках своего официального визита в Палестину и ознакомился с выставками, отражающими национальное движение Палестины через наследие Ясира Арафата, исторического лидера палестинского народа", - говорится в публикации.