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Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Израиля Карабах

Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Израиля Карабах Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.
Внешняя политика
25 февраля 2021 г. 19:58
Глава МИД Азербайджана обсудил с послом Израиля Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече стороны обсудили текущую ситуацию в регионе, а также вопросы, связанные с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Стороны также обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Израилем. На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov İsrail səfiri ilə Qarabağ məsələsini müzakirə edib

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