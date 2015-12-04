Глава МИД Азербайджана: ЕС должен выразить решительную и однозначную позицию в вопросе урегулирования конфликта

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ В рамках проходящего в Белграде 22-го заседания совета министров ОБСЕ, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Гербертом Салбером.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече был проведен обмен мнениями касательно проходящего при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Было отмечено об угрозе, представляемой конфликтом региональному миру и безопасности.

Э.Мамедъяров отметил важность решительной и однозначной позиции Евросоюза в вопросе урегулирования конфликта в рамках принципов международного права и устава ООН.

Министр сказал, что инциденты и нарушение режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения войск исходят от незаконного присутствия вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана. Отметив, что прекращение оккупационных действий Армении против Азербайджана и вывод армянских войск с оккупированных территорий станет важной мерой укрепления доверия, министр подчеркнул важность контакта и диалога между азербайджанской и армянской общинами нагорно-карабахского региона Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей между Азербайджаном и Евросоюзом.