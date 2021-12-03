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Глава МИД: Азербайджан готов к сотрудничеству с ОБСЕ в постконфликтном восстановлении

Глава МИД: Азербайджан готов к сотрудничеству с ОБСЕ в постконфликтном восстановлении Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.
Внешняя политика
3 декабря 2021 г. 18:02
Глава МИД: Азербайджан готов к сотрудничеству с ОБСЕ в постконфликтном восстановлении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 28-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме встретился с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи стороны обсудили постконфликтную ситуацию в регионе, последние процессы, шаги по реализации трехсторонних заявлений, вопросы сотрудничества с ОБСЕ, процессы восстановления, реконструкции и реинтеграции на освобожденных территориях.

Дж.Байрамов отметил, что Азербайджан придает значение сотрудничеству с ОБСЕ. Он подробно проинформировал собеседницу о работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, в частности в области экологии и охраны окружающей среды, выразил готовность страны к сотрудничеству с ОБСЕ в постконфликтном восстановлении.

Стороны также обсудили различные аспекты повестки двустороннего сотрудничества.

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Версия на английском языке Foreign Minister: Azerbaijan ready to cooperate with OSCE in post-conflict recovery process
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan münaqişədən sonrakı bərpa prosesində ATƏT-lə əməkdaşlığa hazırdır"

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