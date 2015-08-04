Глава Международного фонда "Деде Горгуд" вручил первой леди Молдовы орден

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в посольстве Азербайджанской Республики в Республике Молдова глава Международного фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов в рамках визита в Молдову вручил первой леди этой страны госпоже Маргарите Тимофти орден "Заботливая мать" ("Mehriban ana") и выразил свою благодарность за большой вклад в развитие двусторонних дружеских отношений между народами Молдовы и Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Молдове, церемонию открыл посол Азербайджанской Республики в Республике Молдова Намик Алиев. Он кратко рассказал о большой благотворительно й деятельности госпожи Маргариты Тимофти, ее личный вклад в развитие двусторонних отношений. Посол подчеркнул, что за этой высокой наградой стоят личное отношение к госпоже Маргарите Тимофти первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, самые искренние отношения президента Ильхама Алиева к молдавскому народу и его президенту.

Госпожа Маргарита Тимофти поблагодарила за оказанную высокую честь. Она выразила надежду на укрепление двусторонних отношений, мирное разрешение конфликтов, нарушающих территориальную целостность наших стран, на процветание наших народов.

На церемонии присутствовали генеральный секретарь Администрации президента Молдовы господин Ион Падурару, президент Конгресса Азербайджанцев Молдовы Вугар Новрузов и др.

В рамках визита в Молдову глава Международного фонда "Деде Горгуд" Эльдар Исмаилов вручил в Новотроицком монастыре епископу Флорештскому и Восточной Молдовы Филарету (Панку) орден "Золотое сердце" ("Qızıl ürək") за вклад, внесенный в укрепление мира, за развитие связей между Молдовой и Азербайджаном, а также Украиной и Азербайджаном, за поддержку территориальной целостности Азербайджанкой Республики.