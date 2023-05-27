Президент Мальты поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Мальта Джордж Велла направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Мальта Джордж Велла направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство!

Вместе с народом Мальты передаем Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана.

Между Республикой Мальта и Азербайджанской Республикой существуют многолетние двусторонние связи. Уверен, что наши страны и впредь продолжат совместную работу по выявлению новых возможностей для двустороннего сотрудничества с целью дальнейшего укрепления отношений.

Мальта продолжает поддерживать тесные связи с Азербайджаном в региональной и многосторонней плоскости, в том числе в рамках ООН и "Восточного партнерства" Европейского Союза.

Приверженная поощрению глобального мира, безопасности и процветания, Мальта верит в возможность найти пути решения ряда проблем, с которыми в настоящее время столкнулось международное сообщество. В качестве избранного члена Совета Безопасности ООН на 2023-2024 годы Мальта, поддерживая основные принципы Устава организации, полна решимости сыграть свою роль в борьбе с такими вызовами.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, передаю Вам пожелания крепкого здоровья и благополучия, Вашей стране - спокойствия, прогресса и процветания".