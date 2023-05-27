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Президент Мальты поздравил Ильхама Алиева

Президент Мальты поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Мальта Джордж Велла направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
27 мая 2023 г. 16:23
Президент Мальты поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Мальта Джордж Велла направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Ваше превосходительство!

Вместе с народом Мальты передаем Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана.

Между Республикой Мальта и Азербайджанской Республикой существуют многолетние двусторонние связи. Уверен, что наши страны и впредь продолжат совместную работу по выявлению новых возможностей для двустороннего сотрудничества с целью дальнейшего укрепления отношений.

Мальта продолжает поддерживать тесные связи с Азербайджаном в региональной и многосторонней плоскости, в том числе в рамках ООН и "Восточного партнерства" Европейского Союза.

Приверженная поощрению глобального мира, безопасности и процветания, Мальта верит в возможность найти пути решения ряда проблем, с которыми в настоящее время столкнулось международное сообщество. В качестве избранного члена Совета Безопасности ООН на 2023-2024 годы Мальта, поддерживая основные принципы Устава организации, полна решимости сыграть свою роль в борьбе с такими вызовами.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, передаю Вам пожелания крепкого здоровья и благополучия, Вашей стране - спокойствия, прогресса и процветания".

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Версия на азербайджанском языке Maltanın dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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