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Германия потратила 1 млн 800 тыс. евро на депортацию граждан Азербайджана

Германия потратила 1 млн 800 тыс. евро на депортацию граждан Азербайджана С начала 2021 года по настоящее время депортация граждан Азербайджана из Германии обошлась федеральному правительству в 1 млн 800 тыс. евро.
Внешняя политика
5 августа 2021 г. 14:43
Германия потратила 1 млн 800 тыс. евро на депортацию граждан Азербайджана
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С начала 2021 года по настоящее время депортация граждан Азербайджана из Германии обошлась федеральному правительству в 1 млн 800 тыс. евро.

По сведениям, полученным Европейским бюро Report из Федерального министерства внутренних дел Германии, большая часть расходов была потрачена на организацию чартерных рейсов, привлечение полиции и сотрудников миграционной службы к процессу, а также на задержание и временное содержание в общежитиях лиц, уклоняющихся от депортации.

Правительство Германии больше всего потратило денег на депортацию граждан Афганистана. Около 20 просителей убежища на чартерных рейсах в Афганистан добрались до аэропорта Кабула в сопровождении полицейских. Одна массовая депортация граждан этой страны обошлась федеральному правительству примерно в 500 тысяч евро.

Отметим, что с января по настоящее время осуществлено шесть массовых депортаций граждан Азербайджана из Германии.

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Версия на английском языке Germany spends EUR 1,800,000 to deport Azerbaijani citizens
Версия на азербайджанском языке Almaniya Azərbaycan vətəndaşlarının deportasiyasına 1 milyon 800 min avro xərcləyib

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