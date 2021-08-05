Германия потратила 1 млн 800 тыс. евро на депортацию граждан Азербайджана

С начала 2021 года по настоящее время депортация граждан Азербайджана из Германии обошлась федеральному правительству в 1 млн 800 тыс. евро.

С начала 2021 года по настоящее время депортация граждан Азербайджана из Германии обошлась федеральному правительству в 1 млн 800 тыс. евро.

По сведениям, полученным Европейским бюро Report из Федерального министерства внутренних дел Германии, большая часть расходов была потрачена на организацию чартерных рейсов, привлечение полиции и сотрудников миграционной службы к процессу, а также на задержание и временное содержание в общежитиях лиц, уклоняющихся от депортации.

Правительство Германии больше всего потратило денег на депортацию граждан Афганистана. Около 20 просителей убежища на чартерных рейсах в Афганистан добрались до аэропорта Кабула в сопровождении полицейских. Одна массовая депортация граждан этой страны обошлась федеральному правительству примерно в 500 тысяч евро.

Отметим, что с января по настоящее время осуществлено шесть массовых депортаций граждан Азербайджана из Германии.